В Красноярске двоих мужчин осудили за незаконную торговлю алкоголем на 6,5 млн рублей (видео)

В Красноярске суд вынес приговор двум местным жителям по делу о незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным следствия, в 2022 году мужчины организовали продажу спиртного без лицензии и акцизных марок. Для хранения продукции они использовали гаражи и складские помещения в разных районах города. Там находились спирт, водка, коньяк и другая алкогольная продукция. Затем ее развозили покупателям на автомобиле. Деятельность нелегального склада пресекли правоохранители. У мужчин изъяли 2,8 тыс. бутылок и канистр с алкоголем и спиртом. Общую стоимость оценили более чем в 6,5 млн рублей.
В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Однако суд признал обоих виновными в продаже немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном обороте спирта и алкоголя без лицензии. Каждому назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Кроме того, с осужденных взыскали 318 тыс. рублей расходов государства на перевозку, хранение и уничтожение изъятой продукции. Также суд конфисковал 198 тыс. рублей, полученных преступным путем, и автомобиль Nissan NV200, на котором перевозили нелегальный алкоголь.