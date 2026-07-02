В Красноярске двоих мужчин осудили за незаконную торговлю алкоголем на 6,5 млн рублей (видео)

По данным следствия, в 2022 году мужчины организовали продажу спиртного без лицензии и акцизных марок. Для хранения продукции они использовали гаражи и складские помещения в разных районах города. Там находились спирт, водка, коньяк и другая алкогольная продукция. Затем ее развозили покупателям на автомобиле. Деятельность нелегального склада пресекли правоохранители. У мужчин изъяли 2,8 тыс. бутылок и канистр с алкоголем и спиртом. Общую стоимость оценили более чем в 6,5 млн рублей.