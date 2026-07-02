Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске двоих мужчин осудили за незаконную торговлю алкоголем на 6,5 млн рублей (видео)

В Красноярске суд вынес приговор двум местным жителям по делу о незаконной продаже алкоголя.

В Красноярске суд вынес приговор двум местным жителям по делу о незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным следствия, в 2022 году мужчины организовали продажу спиртного без лицензии и акцизных марок. Для хранения продукции они использовали гаражи и складские помещения в разных районах города. Там находились спирт, водка, коньяк и другая алкогольная продукция. Затем ее развозили покупателям на автомобиле. Деятельность нелегального склада пресекли правоохранители. У мужчин изъяли 2,8 тыс. бутылок и канистр с алкоголем и спиртом. Общую стоимость оценили более чем в 6,5 млн рублей.

В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Однако суд признал обоих виновными в продаже немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном обороте спирта и алкоголя без лицензии. Каждому назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, с осужденных взыскали 318 тыс. рублей расходов государства на перевозку, хранение и уничтожение изъятой продукции. Также суд конфисковал 198 тыс. рублей, полученных преступным путем, и автомобиль Nissan NV200, на котором перевозили нелегальный алкоголь.