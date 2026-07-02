Минюст: участникам СВО упростили получение юрпомощи

— Также для сокращения затрат на подтверждение категории в системе уже запущен функционал автоматической верификации статуса для двух наиболее приоритетных категорий граждан — многодетных семей и участников специальной военной операции. Системе больше не нужны отдельные справки: подтверждение права на бесплатную помощь происходит автоматически, — пояснил замминистра юстиции.