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Минюст: участникам СВО упростили получение юрпомощи

Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической.

Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической помощи через систему «ФГИС». Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.

— Также для сокращения затрат на подтверждение категории в системе уже запущен функционал автоматической верификации статуса для двух наиболее приоритетных категорий граждан — многодетных семей и участников специальной военной операции. Системе больше не нужны отдельные справки: подтверждение права на бесплатную помощь происходит автоматически, — пояснил замминистра юстиции.

По его словам в дальнейшем верификация на платформе будет вводиться в отношении других категорий граждан.