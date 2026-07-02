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Воду у пещеры Шульган-Таш в Башкирии признали загрязненной

К такому выводу пришли исследователи.

Источник: Природный заповедник "Шульган-Таш"

Уникальная экосистема пещеры Шульган-Таш, знаменитая своими древними рисунками, оказалась на грани экологической катастрофы. К такому выводу пришли специалисты, исследовав воду поблизости.

Как сообщили в соцсетях природного парка, в нескольких километрах от пещеры находится село Гадельгареево. Там нет централизованной канализации, а местные жители держат крупный рогатый скот. Продукты жизнедеятельности вместе с талыми водами уходят в почву, отравляя подземные горизонты.

По словам исследователей, беда заключается в том, что карстовые породы работают как губка, но в отличие от обычных грунтов, они почти не фильтруют вредные вещества.

Исследователи взяли пробы из 16 скважин и десятков родников. В результате уровень нитратов подскочил до 160 мг/л, что в разы выше санитарных норм. Содержание железа и марганца зашкаливает в 2−10 раз, а в одном из колодцев обнаружили кадмий в концентрации, которая превышает допустимый порог в 100 раз.

Пока ядовитые потоки не добрались до самой пещеры сквозь толщу гор. Однако, уверены специалисты, во время половодья грязная вода может хлынуть через поверхность, и тогда пострадают и хрупкие сталактиты, и вековые наскальные рисунки.

Ученые надеются, что система мониторинга и очистки успеет спасти культурное наследие от неизбежного разрушения.