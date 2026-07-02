Воду у пещеры Шульган-Таш в Башкирии признали загрязненной

Исследователи взяли пробы из 16 скважин и десятков родников. В результате уровень нитратов подскочил до 160 мг/л, что в разы выше санитарных норм. Содержание железа и марганца зашкаливает в 2−10 раз, а в одном из колодцев обнаружили кадмий в концентрации, которая превышает допустимый порог в 100 раз.