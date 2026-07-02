Работу нескольких автобусов приостановили в Севастополе для экономии топлива

Для сокращения расхода топлива в Севастополе 2 июля приостановили движение некоторых автобусных маршрутов, информирует пресс-служба регионального правительства.
Так, временно не работают автобусы на маршруте № 72 «ТЦ Московский — Парк Патриот», № 32Э «ул. Строительная — Балаклава», № 84 «ул. Горпищенко — ул. Шевченко», № 113 «пл. Восставших — пл. Нахимова» и № 35 «2-е отделение Золотой балки — бухта Казачья».
Также, чтобы сохранить работу маршрутов № 36, № 38 и № 42 на Северной стороне, отменены рейсы автобусного маршрута № 137 «пл. Ушакова — п. Кача».
В настоящее время троллейбусы и автобусы курсируют по всем городским маршрутам, но с увеличенным интервалом.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше