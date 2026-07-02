На трассе Красноярск — Енисейск мотоциклист столкнулся с иномаркой и погиб

В Енисейске сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства смертельной аварии с участием 49-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительным данным, вчера вечером на 245 километре трассы Красноярск — Енисейск водитель мотоцикла SUZUKI выехал на полосу встречного движения, где допустил опрокидывание байка. После этого мотоцикл столкнулся с легковушкой Hongqi, которая двигалась в попутном направлении, осуществляя поворот налево. В результате аварии мотоциклист скончался от полученных травм. Призываем водителей мототехники соблюдать требования ПДД и не совершать опасных маневров. Сотрудники ГАИ напоминают, что мототранспорт является средством повышенной опасности, и даже незначительные нарушения правил могут привести к непоправимым последствиям, — отметили в ведомстве.