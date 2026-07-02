«159 рублей за литр»: калининградец пожаловался на резкий рост цен на дизель

25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль. При этом губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Однако предотвратить его не удалось: 27−28 июняна многих АЗС бензина уже не было, на остальных образовались очереди автомобилистов.