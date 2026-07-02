«159 рублей за литр»: калининградец пожаловался на резкий рост цен на дизель

Фото: очевидец.
В редакцию «Нового Калининграда» обратился глава Союза садоводов Вадим Сафронов, пожаловавшийся на резкий рост стоимости дизельного топлива на одной из автозаправок сети «Рос&нефть» в Калининграде. По его словам, на АЗС на перекрестке улиц Горького и Гайдара цена дизеля за сутки выросла с 109 до 159 рублей за литр.
«На АЗС “Рос&нефть” на перекрестке улиц Горького и Гайдара стоимость ДТ вчера была 109 рублей, а сегодня — 130. А сейчас (вечером 1 июля — прим. “Нового Калининграда”) уже 159 рублей за литр», — сообщил Сафронов, попросив обратить внимание на ситуацию.
Фото: корреспондент «Нового Калининграда».
Утром 2 июля корреспондент «Нового Калининграда» побывал на АЗС «Рос&нефть» на перекрестке ул. Горького и Гайдара, а также на заправке сети на Советском проспекте. На обеих автозаправках стоимость топлива на электронных табло не отображалась — все позиции были по нулям.
Накануне вечером корреспондент также посетил АЗС «Рос&нефть» на проспекте Победы, 182. Там дизельного топлива также не оказалось, цены на табло отсутствовали.
Как пояснил корреспонденту сотрудник одной из заправок «Рос&нефть», информации о причинах изменения цен и сроках поставок топлива персоналу не предоставляют.
Во время утреннего объезда корреспондент обнаружил дизельное топливо только на АЗС «Баррель» на Советском проспекте, где оно продавалось по цене 89 рублей за литр. На заправках «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» также были нули на табло. При этом на Советском проспекте в сторону побережья наблюдалась значительная автомобильная пробка.
25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль. При этом губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Однако предотвратить его не удалось: 27−28 июняна многих АЗС бензина уже не было, на остальных образовались очереди автомобилистов.
Очереди с пустыми баками: топливный кризис докатился до Калининграда.