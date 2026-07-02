Последствия атаки БПЛА на Нижегородскую область 2 июля

В ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотных летательных аппаратов за последнее время. Силы противовоздушной обороны отражали атаку вражеских дронов в небе над регионом на протяжении нескольких часов. О последствиях налета, пострадавших и том, как нижегородцы переживают случившееся, — в этом материале nn.aif.ru.