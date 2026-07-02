Последствия атаки БПЛА на Нижегородскую область 2 июля

В ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотных летательных аппаратов за последнее время. Силы противовоздушной обороны отражали атаку вражеских дронов в небе над регионом на протяжении нескольких часов. О последствиях налета, пострадавших и том, как нижегородцы переживают случившееся, — в этом материале nn.aif.ru.
Как проходила атака БПЛА на Нижегородскую область 2 июля.
Режим беспилотной опасности был объявлен в Нижегородской области еще поздним вечером 1 июля — в 23:00. Отражение массированной атаки продолжалось и утром. По данным Министерства обороны РФ, всего в эту ночь над регионами России было перехвачено 327 БПЛА самолётного типа. На долю Нижегородской области пришлось 30 уничтоженных дронов.
К сожалению, избежать жертв не удалось. Глава региона Глеб Никитин с болью в сердце сообщил о гибели одного человека. Губернатор выразил глубокие соболезнования близким погибшего.
Ещё четыре человека получили ранения. Как уточнил глава администрации Кстовского района Иван Уланов, одному из пострадавших потребовалась госпитализация, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальным пострадавшим медики помогли на месте.
Что касается инфраструктуры, то серьёзных разрушений удалось избежать. По словам Глеба Никитина и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева (а Кстовский район — часть большого Нижнего Новгорода — Ред.), повреждения получили один промышленный объект и несколько жилых домов. Эти разрушения носят локальный и некритический характер, сейчас на местах работают оперативные службы, которые оценивают масштаб нанесенного ущерба.
Власти призвали нижегородцев сохранять спокойствие и не распространять лишнюю информацию в Сети.
Закрытие аэропорта в Нижнем Новгороде 2 июля.
Из-за массированной атаки серьезные коррективы пришлось внести в работу транспортной инфраструктуры. С 3:33 утра международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) был временно закрыт, в воздушной гавани ввели план «Ковёр».
В результате были задержаны три регулярных рейса. На время действия ограничений в терминале организовали раздачу воды и питания для ожидавших пассажиров. В 10:28 ограничения были полностью сняты, аэропорт вернулся к штатному режиму работы.
К ликвидации последствий ЧП оперативно подключились правоохранительные органы. Нижегородская областная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате падения осколков БПЛА. Сотрудники ведомства уже работают на местах происшествий.
Для оперативного приёма жалоб и оказания экстренной правовой помощи пострадавшим прокуратура открыла специальную горячую линию. Телефон горячей линии прокуратуры Нижегородской области: 8 (903) 602−22−20. По этому номеру граждане могут оперативно сообщить о пострадавшем имуществе и получить юридическую поддержку.
Сколько раз атаковали БПЛА Нижегородскую область в июне 2026 года?
Нынешняя атака стала продолжением сложного периода для региона. Интенсивность атак БПЛА в последнее время заметно возросла. Только за прошедший июнь Нижегородская область пережила семь атак БПЛА, и трижды в регионе объявлялся режим ракетной опасности.
Трагедия с жертвами случилась совсем недавно — 24 июня. Тогда при атаке беспилотников на большой Нижний Новгород в загоревшемся доме погибли два человека, ещё двое получили ранения.
Для усиления мер безопасности и поддержки тех, кто стоит на защите нижегородского неба, областное правительство ввело дополнительные меры мотивации. Бойцам отряда территориальной обороны «Барс-НН» установлена выплата в размере 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат.