В Лысьве и Добрянке в 2027 году откроют современные молодежные центры

Пермский край уже несколько лет подряд становится победителем программы «Регион для молодых». За последние три года в регионе открыли семь современных молодежных центров и обновили пространство центра «Кристалл». В 2026 году новые площадки заработают в Барде, Александровске и Карагае, а в 2027 году — в Лысьве и Добрянке.