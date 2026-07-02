Минтранс начал проверку автобуса № 118 из-за повышения стоимости проезда

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области начало проверку автобусного маршрута № 118, где подняли стоимость проезда. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном ведомстве.
Ранее нижегородцы сообщили, что проезд по городу подорожал до 50 рублей на маршрутах № 118 и № 225, связывающих Нижний Новгород и Кстово. При этом на обоих маршрутах оставили оплату проезда наличными.
Повышение тарифов вызвало недовольство местных жителей. В социальных сетях пользователи отмечают, что после вхождения Кстова в состав Нижнего Новгорода стоимость проезда в городе оказалась выше, чем в областном центре, и задаются вопросом, стоит ли ожидать аналогичного повышения цен и в Нижнем Новгороде.
Как пояснили в минтрансе, цену на билет поднял перевозчик, работающий по нерегулируемым тарифам на пригородных маршрутах, в том числе на автобусе № 225. «В данном случае установление тарифа проводится в уведомительном порядке», — подчеркнули в ведомстве.
А вот маршрут № 118 работает уже по регулируемым тарифам, поэтому поднимать стоимость проезда перевозчик не имел права. Теперь в его отношении организована проверка со стороны правительства.
Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Они продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».