Энергетики помогают развитию бизнеса

ОЭЗ «Пермь» создана постановлением Правительства РФ летом 2022 года и ориентирована на размещение предприятий промышленности и логистики. Среди приоритетных направлений — машиностроение, металлургия, химия и нефтехимия, производство строительных материалов и логистические комплексы. Уже определены площадки под размещение первых резидентов. Компании получат льготное налогообложение и другие преференции, а Пермский край — новые рабочие места и долгосрочные инвестпроекты.