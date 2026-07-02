Прокуратура заинтересовалась делом об отравлении в нижегородском кафе

Напомним, нижегородцы попали в больницу с подозрением на сальмонеллез после завтрака в кафе на улице Алексеевской. Через несколько часов после посещения заведения у посетителей появились симптомы отравления. Сейчас кафе временно закрыто якобы на ремонт.