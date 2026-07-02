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Прокуратура заинтересовалась делом об отравлении в нижегородском кафе

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением посетителей кафе в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением посетителей кафе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, нижегородцы попали в больницу с подозрением на сальмонеллез после завтрака в кафе на улице Алексеевской. Через несколько часов после посещения заведения у посетителей появились симптомы отравления. Сейчас кафе временно закрыто якобы на ремонт.

Теперь прокуратура устанавливает обстоятельства отравления нижегородцев. Ранее ситуацией заинтересовался Следственный комитет по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.