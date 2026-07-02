В Зеленогорске школьник выбежал на дорогу и попал под машину

1 июля в Зеленогорске во дворе дома № 2 на улице Энергетиков школьник выбежал на дорогу и попал под машину. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 11-летний мальчик выскочил на проезжую часть справа из-за припаркованного транспортного средства, после чего его сбила «Тойота».