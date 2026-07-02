Сварка, пайка и две пули: в Светлогорске завершили реставрацию «Нимфы» Германа Брахерта

На старом променаде Светлогорска завершена реставрация скульптуры «Нимфа» Германа Брахерта, на плохое состояние которой весной этого года обратили внимание общественники. О том, что реставраторам пришлось столкнуться с серьезными повреждениями, «Новому Калининграду» рассказал председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский, под руководством которого проходили работы по спасению шедевра.
«Да, работы завершены, позавчера мы скульптуру сдали, — сообщил реставратор. — Вандальные росписи мы сразу убрали, потом заделали трещины, провели сварочные и паечные работы со всеми подготовительными работами, естественно. Убрали участки рыхлой коррозии (она там была уже локально). Кроме того, при подготовке бронзы к сварке и пайке выявили две пули, их выплавили».
Олег Турок-Задунайский напомнил, что еще в 1972 году скульптор Николай Фролов извлек из скульптуры 117 пуль.
«Вот и на нашу долю досталось ещё две. У меня даже есть фото выплавленного свинца. Получается, у скульптуры было и сквозное “ранение”. Одна пуля у неё через грудь прошла, вышла в лопатку и в плаще застряла. Как нам объяснили в администрации, на этом участке побережья шел бой, и скульптура попала под перекрестный огонь. Но, судя по количеству пуль, “Нимфу” могли и в качестве мишени использовать. Кто-то развлекался, может. Такая история немного непонятная», — добавил реставратор.
После основных работ по восстановлению команда специалистов выровняла и локально нанесла на скульптуру патину.
Фото предоставлено реставраторами.
«По цвету мы всё подровняли. Результат на фото вы видите. Сейчас она выглядит великолепно. Мы дадим администрации рекомендации по уходу и содержанию бронзы, потому что у любого памятника такого характера должно быть периодическое обслуживание. Тем более, учитывая возраст и разнохарактерные повреждения скульптуры, обязательно должен быть уход. Светлогорская администрация уже попросила, чтобы мы помогали им в вопросе обслуживания. Хотя бы два раза в год её надо будет приводить в порядок, смотреть за состоянием металла. Допустим, перед турсезоном и после сезона», — отметил реставратор.
Турок-Задунайский также добавил, что благодарен журналистам и общественникам за полученный сигнал, а также Службе госохраны ОКН, оперативно отреагировавшей на сообщение о повреждении скульптуры.
«Естественно, власти сразу зашевелились. Конечно, роль общественности здесь очень важна. Резонанс имеет огромное значение в деле сохранения культурного наследия. Поэтому и вам тоже спасибо, что следите за такими вещами и периодически проблемы озвучиваете», — заключил реставратор.
Фото предоставлено реставраторами.
Напомним, что в апреле этого года калининградский культуролог Александр Попадин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографии очевидца, судя по которым на скульптуре «Нимфа» Германа Брахерта появились трещины. Кроме того, неизвестные сделали на объекте культурного наследия рисунки белым маркером.
Позднее представители Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области провели выездное совещание, в котором приняли участие руководитель Службы Евгений Маслов, представители администрации муниципалитета и председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский. По его результатам администрация получила предостережение.