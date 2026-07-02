Сварка, пайка и две пули: в Светлогорске завершили реставрацию «Нимфы» Германа Брахерта

«По цвету мы всё подровняли. Результат на фото вы видите. Сейчас она выглядит великолепно. Мы дадим администрации рекомендации по уходу и содержанию бронзы, потому что у любого памятника такого характера должно быть периодическое обслуживание. Тем более, учитывая возраст и разнохарактерные повреждения скульптуры, обязательно должен быть уход. Светлогорская администрация уже попросила, чтобы мы помогали им в вопросе обслуживания. Хотя бы два раза в год её надо будет приводить в порядок, смотреть за состоянием металла. Допустим, перед турсезоном и после сезона», — отметил реставратор.