Выставка «Северное солнце» открылась в Нижнем Новгороде

«Например, на этом платке — самом богатом из всех представленных — проиллюстрирован древний славянский миф: днем солнечную колесницу по небу влекут кони в упряжке, а ночью, чтобы пересечь подземную реку, солнце пересаживается в ладью, которую тянут водоплавающие птицы — гуси, лебеди, утки. Почти на всех платках вы увидите символ Солнца. Некоторые платки были именными — благодаря этому мы знаем их прежних обладательниц. Стоит отметить, что такой платок был настоящей роскошью: его стоимость достигала 70 рублей — столько стоила хорошая рабочая лошадь. На вышивку уходило примерно два-три месяца. Девушки приступали к работе ранней весной — примерно с марта по май: в это время уже было достаточно дневного света для кропотливого труда, но до посевных работ еще оставалось время. Далеко не каждая девушка могла позволить себе вышить такой платок к свадьбе, а затем надеть кокошник. Те, кто был скромнее в средствах, заказывали более дешевые и небольшие платки. Такой платок не завязывали, а закалывали специальной булавкой», — рассказала в ходе экскурсии куратор выставки, научный сотрудник музея‑заповедника «Царское село» Юлия Ремизова.