Выставка «Северное солнце» открылась в Нижнем Новгороде

Передвижная выставка «Северное солнце» (6+) торжественно открылась в НГХМ|Русское искусство (Кремль, корп. 3) вечером 1 июля. Экспозицию посетил корреспондент ИА «Время Н».
Проект, стартовавший в феврале текущего года и объединивший музей-заповедник «Царское село», Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей и Нижегородский государственный художественный музей, начинает свое путешествие по стране — первым городом после успешного показа в Екатерининском дворце (там выставку посетили более 155 тысяч человек) стал Нижний Новгород.
В экспозиции представлено более 70 предметов, демонстрирующих искусство золотного шитья. Среди них — придворные платья и мундиры представителей Императорского двора, головные уборы жительниц Русского Севера, костюмы и головные уборы нижегородок.
Заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков выразил радость по поводу участия нашего региона в данной выставке. По его мнению, Нижегородская область обогатила экспозицию самобытными экспонатами.
«Нижегородская область — один из крупнейших промысловых центров золотного шитья в России к XVIII веку. Особенно активно промысел развивался в крупных селах на Волге (Городец, Лысково) и в Арзамасском уезде (села Выездное, Ковакса, Чернуха). Традиционный женский народный костюм крестьян нижегородских сел был богато украшен золотной вышивкой и использовался вплоть до начала XX века. Сегодня интерес к национальному наследию очень высокий, а само ремесло продолжают бережно хранить и совершенствовать мастера Арзамаса и Городца», — напомнил Пельченков.
Центральная тема выставки «Северное солнце» — ладьи, скользящие по реке времени. Эта метафорическая река, словно сотканная из золотой нити, сплетает воедино разные эпохи и города, объединяя аристократов петербургского высшего света с искусными мастерицами Русского Севера и Нижегородской губернии.
На одной из них размещены белоснежные фигуры, на которых надеты подлинные головные уборы XIX века. В экспозиции можно увидеть все четыре классических типа традиционных каргопольских головных уборов: перевязки, кокошники, платки и сороки.
Отдельной частью экспозиции стали золотные платки — их разместили в треугольных витринах.
«Например, на этом платке — самом богатом из всех представленных — проиллюстрирован древний славянский миф: днем солнечную колесницу по небу влекут кони в упряжке, а ночью, чтобы пересечь подземную реку, солнце пересаживается в ладью, которую тянут водоплавающие птицы — гуси, лебеди, утки. Почти на всех платках вы увидите символ Солнца. Некоторые платки были именными — благодаря этому мы знаем их прежних обладательниц. Стоит отметить, что такой платок был настоящей роскошью: его стоимость достигала 70 рублей — столько стоила хорошая рабочая лошадь. На вышивку уходило примерно два-три месяца. Девушки приступали к работе ранней весной — примерно с марта по май: в это время уже было достаточно дневного света для кропотливого труда, но до посевных работ еще оставалось время. Далеко не каждая девушка могла позволить себе вышить такой платок к свадьбе, а затем надеть кокошник. Те, кто был скромнее в средствах, заказывали более дешевые и небольшие платки. Такой платок не завязывали, а закалывали специальной булавкой», — рассказала в ходе экскурсии куратор выставки, научный сотрудник музея‑заповедника «Царское село» Юлия Ремизова.
Кроме того, в экспозиции представлены головные уборы из других уездов и губерний. В частности, женский костюм (сарафан с душегреей) села Безводное Нижегородской губернии из собрания НГИАМЗ.
Кроме того, выставка дополнена предметами из собрания НГХМ, созданными местными мастерицами: девичьими повязками и женскими косынками- «головками».
Среди экспонатов есть два наряда, созданные в мастерской Ольги Бульбенковой — она родом из Нижнего Новгорода.
«Среди раритетов — платья, принадлежавшие великой княгине Ксении Александровне (сестре Николая II) и императрице Александре Федоровне. Одно из них — светлого бархата с серебряным шитьем — упомянуто в статье журнала “Всемирная иллюстрация” за 1894 год в связи с выставкой приданого великой княжны в Зимнем дворце. Изначально платье имело светло‑лиловый оттенок, но с годами утратило насыщенность цвета. Эффектным дополнением наряда стали рукава, декорированные перьями марабу», — пояснила Ремизова.
В свою очередь, генеральный директор Государственного музея‑заповедника «Царское село» Ольга Таратынова подчеркнула, насколько своевременна эта выставка в Год единства народов России.
«Мне очень нравится, что сегодня мы все внимательнее обращаемся к своим истокам, — сказала она. — Нас всех, безусловно, связывает общее прошлое, и одну из главных ролей в этом единстве играет народное искусство. На выставке мы как раз демонстрируем преемственность традиций золотного шитья из Каргополя. Примечательно, что об этом городе как о центре шитья говорили незаслуженно мало, хотя местная школа золотного шитья отличается глубокой историей и высоким мастерством. Мы хотим раскрыть эту страницу наследия и одновременно показать, как промысел, родившийся в глубинке, пробился к столичным вершинам и заслужил признание на мировом уровне».
Атмосферу экспозиции дополняют песни Архангельского хора, записанные 1970−80-х годах во время фольклорно-этнографических экспедиций. Особое освещение создает эффект мерцания — оно словно воспроизводит течение реки Онеги, рассекающей Каргополь. Также предусмотрена интерактивная зона — в ней наглядно показаны все этапы создания золотного платка.
Екатерина Забалдина, директор Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, отметила, что в этом году небольшой город на Русском Севере Каргополь отмечает 880‑летие со дня своего основания. По этому гастроли выставки по городам России станут к юбилею города особенно ценным подарком.
«Золотошвейное мастерство — это не просто ремесло, а летопись нашего народа, написанная иглой и драгоценной нитью, — подчеркнул генеральный директор НГХМ Роман Жукарин. — Выставка не только поражает своей красотой, но и станет площадкой для просвещения: в ее рамках запланированы лекции и мастер‑классы».
Для посетителей выставка «Северное солнце» будет работать до 30 августа 2026 года. Дальше она последует в Архангельск и Пермь.
Напомним, что 4 июля в Нижегородском кремле состоится масштабный фестиваль «Народной культуры фест» (6+) в рамках празднования 130‑летия Нижегородского государственного историко‑архитектурного музея‑заповедника.