Подорожание товаров прогнозируют из-за ситуации с топливом

Почти все товары в России подорожают из-за проблем с топливом. Волгоградцам стоит успеть купить нужные вещи на маркетплейсах — цены могут вырасти уже скоро, пишет «Коммерсантъ».
Перевозчики уже начали повышать тарифы на фоне дефицита дизеля и очередей на АЗС. В некоторых регионах грузовики простаивают на заправках по несколько часов, а местами сутками. Скидки по топливным картам почти исчезли, логистические компании закладывают расходы в стоимость перевозок.
Доставка из Китая подорожала сильнее всего: одна фура — в среднем на 700 долларов, суточный пробег снизился с 600−700 до 500 км. Тарифы на перевозки уже выросли примерно на 10%.
Сегодня цена может быть одна, а завтра уже выше. Поэтому лучше купить сейчас подешевле", — советуют эксперты.
Волгоградцам стоит запланировать покупку нужных товаров на маркетплейсах сейчас, не откладывая на потом — рост цен может достичь 20%.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области подняли цены на проезд в городском транспорте из-за ситуации с топливом.