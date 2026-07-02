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Подорожание товаров прогнозируют из-за ситуации с топливом

Цены на маркетплейсах взлетят уже в ближайшее время.

Почти все товары в России подорожают из-за проблем с топливом. Волгоградцам стоит успеть купить нужные вещи на маркетплейсах — цены могут вырасти уже скоро, пишет «Коммерсантъ».

Перевозчики уже начали повышать тарифы на фоне дефицита дизеля и очередей на АЗС. В некоторых регионах грузовики простаивают на заправках по несколько часов, а местами сутками. Скидки по топливным картам почти исчезли, логистические компании закладывают расходы в стоимость перевозок.

Доставка из Китая подорожала сильнее всего: одна фура — в среднем на 700 долларов, суточный пробег снизился с 600−700 до 500 км. Тарифы на перевозки уже выросли примерно на 10%.

Сегодня цена может быть одна, а завтра уже выше. Поэтому лучше купить сейчас подешевле", — советуют эксперты.

Волгоградцам стоит запланировать покупку нужных товаров на маркетплейсах сейчас, не откладывая на потом — рост цен может достичь 20%.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области подняли цены на проезд в городском транспорте из-за ситуации с топливом.