Подорожание товаров прогнозируют из-за ситуации с топливом

Перевозчики уже начали повышать тарифы на фоне дефицита дизеля и очередей на АЗС. В некоторых регионах грузовики простаивают на заправках по несколько часов, а местами сутками. Скидки по топливным картам почти исчезли, логистические компании закладывают расходы в стоимость перевозок.