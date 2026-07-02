Пенсионер из Волгограда подделал документы, чтобы забрать чужую землю

Через сеть он нашел незнакомца, который за плату изготовил ему поддельный документ. С этой фальшивкой пенсионер пошел в регистрационные органы и оформил право собственности на чужую землю. Участок стоил около 500 тысяч рублей. После этого новый «владелец» начал распоряжаться наделом по своему усмотрению. Однако полицейские раскрыли аферу.