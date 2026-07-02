Готовые сценарии свиданий в Москве: прогулки, музеи, парки, квесты и уютные вечера

~Московский планетарий~ — старейший планетарий России, открывшийся еще в 1929 году. Это крупнейший планетарий в Европе с куполом диаметром 25 метров, на который может быть спроецировано до девяти тысяч звезд. Представьте: вы вдвоем сидите в удобных креслах под огромным куполом, а над вами — звездное небо, галактики и планеты. В планетарии можно заказать индивидуальную экскурсию по музею Урании после закрытия или насладиться программой под куполом Большого зала, когда на звезды будете смотреть только вы вдвоем. А в интерактивном музее «Лунариум» можно разобраться в законах физики и даже узнать свой вес на Венере. Это свидание подходит для любой погоды и гарантирует ощущение причастности к чему-то космическому и бесконечному.