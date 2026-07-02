Еще один завод решили построить под Нижним Новгородом

На Бору одобрили проектную документацию для возведения завода по выпуску газосиликатных блоков. Соответствующая информация размещена на портале ГИС ЕГРЗ.
Строительство планирует реализовать Борский силикатный завод: производственную площадку намерены разместить на Стеклозаводском шоссе. Разработкой документации занималось московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза».
Техническое сопровождение проекта обеспечивает ООО «Конкрит Инжиниринг» (Калининградская область), выступающее в роли технического заказчика. Положительное заключение по итогам негосударственной экспертизы было оформлено 2 июля.
Ранее 859 млн рублей инвестируют в пять новых проектов в Нижегородской области.