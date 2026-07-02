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Еще один завод решили построить под Нижним Новгородом

Положительное заключение по итогам негосударственной экспертизы было оформлено 2 июля.

На Бору одобрили проектную документацию для возведения завода по выпуску газосиликатных блоков. Соответствующая информация размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Строительство планирует реализовать Борский силикатный завод: производственную площадку намерены разместить на Стеклозаводском шоссе. Разработкой документации занималось московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза».

Техническое сопровождение проекта обеспечивает ООО «Конкрит Инжиниринг» (Калининградская область), выступающее в роли технического заказчика. Положительное заключение по итогам негосударственной экспертизы было оформлено 2 июля.

Ранее 859 млн рублей инвестируют в пять новых проектов в Нижегородской области.