День семьи, любви и верности отпразднуют в Иркутске

IrkutskMedia, 2 июля. 8 июля у Дома молодежи в Иркутске пройдет празднование Дня семьи, любви и верности. Начало мероприятия запланировано на 16.00, участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Как сообщает пресс-служба администрации города, для жителей и гостей областного центра будут работать тематические площадки. В зоне «Ребенок играет — родители отдыхают» предусмотрены развлечения для детей с аниматорами, шоу мыльных пузырей, аквагрим и игровая зона. Площадка «Вместе с семьей» включит мастер-классы по творчеству и кулинарии, а также спортивные эстафеты. В пространстве «Включай громче» пройдут выступления творческих коллективов и артистов, а также показ мультфильмов и сказок на большом экране.
Также в рамках мероприятия запланированы консультации для родителей по вопросам поддержки молодых семей и презентация действующих проектов в сфере молодежной политики. Организаторы отмечают, что программа рассчитана на семейную аудиторию.
Праздник пройдет на площади регионального Дома молодежи Иркутской области по адресу улица Декабрьских Событий, 102/1.
Мероприятие организовано министерством по молодежной политике Иркутской области при поддержке администрации Иркутска и Росмолодёжи в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети».