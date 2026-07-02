День семьи, любви и верности отпразднуют в Иркутске

Как сообщает пресс-служба администрации города, для жителей и гостей областного центра будут работать тематические площадки. В зоне «Ребенок играет — родители отдыхают» предусмотрены развлечения для детей с аниматорами, шоу мыльных пузырей, аквагрим и игровая зона. Площадка «Вместе с семьей» включит мастер-классы по творчеству и кулинарии, а также спортивные эстафеты. В пространстве «Включай громче» пройдут выступления творческих коллективов и артистов, а также показ мультфильмов и сказок на большом экране.