Аналитики выяснили, какие макароны и хлеб предпочитают нижегородцы

Согласно исследованию пользовательских запросов, нижегородцы вместе с жителями Самары, Татарстана, Перми и Удмуртии выделяются любовью к «нестандартным» макаронам. Доля интереса к необычным форматам в нашем регионе достигает почти 40%. При этом среди экзотических видов пасты нижегородцы чаще всего выбирают тальятелле — лапшу средней ширины. На ее долю приходится около 15% всех запросов на нестандартные форматы, что заметно выше, чем в большинстве соседних субъектов.