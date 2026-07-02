Аналитики выяснили, какие макароны и хлеб предпочитают нижегородцы

Жители Нижнего Новгорода отдают предпочтение пасте тальятелле и «здоровым» сортам хлеба. При этом регион остается одним из абсолютных лидеров в Приволжском федеральном округе по производству хлебобулочных изделий. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, изучившие пищевые привычки и производственные мощности субъектов ПФО.
Согласно исследованию пользовательских запросов, нижегородцы вместе с жителями Самары, Татарстана, Перми и Удмуртии выделяются любовью к «нестандартным» макаронам. Доля интереса к необычным форматам в нашем регионе достигает почти 40%. При этом среди экзотических видов пасты нижегородцы чаще всего выбирают тальятелле — лапшу средней ширины. На ее долю приходится около 15% всех запросов на нестандартные форматы, что заметно выше, чем в большинстве соседних субъектов.
Что касается хлеба, то в ПФО традиционно лидирует обычный батон. Однако Нижегородская область, наряду с Самарой, тяготеет к более современным и полезным форматам. Доля интереса к функциональному, бездрожжевому и зерновому хлебу в нашем регионе достигает 10%, значительно опережая средние показатели по округу.
Для сравнения, в соседних регионах вкусы отличаются. В Пензенской области любят феттучини, в Оренбуржье — крупные трубочки каннеллони, а в Татарстане предпочитают орзо (макароны в виде риса). Самым «ржаным» регионом Поволжья остается Мордовия, где черный хлеб популярнее батона, а в Саранске в целом отдают предпочтение именно ржаным сортам.
Гастрономические предпочтения жителей округа подкреплены мощной производственной базой. По данным за первые четыре месяца 2026 года, предприятия ПФО выпустили 326 тысяч тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, что составило около 21% от всего общероссийского объема. Нижегородская область стала одним из главных хлебных цехов округа: наши предприятия произвели около 47 тысяч тонн продукции, обеспечив 14% окружного объема. Следом идут Татарстан и Кировская область с показателями около 41 тысячи тонн каждый.
В макаронном сегменте ситуация иная. За тот же период в ПФО было произведено 91 тысяча тонн макаронных изделий. Здесь безоговорочным лидером выступает Саратовская область, которая выпустила 59 тысяч тонн продукции. Это больше, чем совокупный объем Северо-Западного, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Нижегородская область в топ-3 производителей макарон не вошла, уступив Мордовии и Оренбургской области.
Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков подчеркнул, что итоги первого квартала подтверждают высокую устойчивость производственной базы Приволжья. По его словам, в макаронном сегменте наблюдается высокая концентрация: на три ведущих региона приходится более 80% всего окружного объема, а Саратовская область удерживает статус производителя федерального масштаба. В то же время рынок хлебобулочных изделий отличается более равномерным распределением, причем эксперты зафиксировали заметный производственный прирост именно в Самарской и Нижегородской областях.