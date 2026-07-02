В Калининградской области выделят около 100 млн рублей на развитие туристических инициатив

Ещё 10 млн рублей предусмотрено на поддержку событийных туристических мероприятий. В этом случае один грант может составлять до 10 млн рублей. Среди обязательных условий — бесплатный доступ для посетителей и аудитория не менее 10 тысяч человек. Особое внимание получат проекты, посвящённые 80-летию образования Калининградской области.