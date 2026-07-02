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В Калининградской области выделят около 100 млн рублей на развитие туристических инициатив

Подать заявку на грант можно до 27 июля.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области стартовал приём заявок на участие в трёх программах грантовой поддержки туристических инициатив. Общий объём финансирования — 98,9 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовало региональное министерство по культуре и туризму.

Подать заявки могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Обязательное условие — софинансирование не менее 50% стоимости проекта.

Реализовать поддержанные инициативы необходимо до конца 2026 года. Приём заявок продлится до 27 июля.

Основной объём средств — 60 млн рублей — направлен на создание кемпингов. Максимальный размер гранта из регионального бюджета по этому направлению может достигать 30 млн рублей.

Ещё 10 млн рублей предусмотрено на поддержку событийных туристических мероприятий. В этом случае один грант может составлять до 10 млн рублей. Среди обязательных условий — бесплатный доступ для посетителей и аудитория не менее 10 тысяч человек. Особое внимание получат проекты, посвящённые 80-летию образования Калининградской области.

Отдельное направление финансирования — туристическая инфраструктура и приобретение оборудования. На эти цели выделено 28,9 млн рублей. Максимальный размер поддержки по одному проекту здесь может составлять до 10 млн рублей.

В Калининградской области за год более чем вдвое выросло число аттестованных гидов.