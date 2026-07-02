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В подмосковной Шатуре возобновили капремонт Дома культуры им. Нариманова

В учреждении обновят интерьеры, сохранив уникальный исторический облик здания.

Капитальный ремонт Дома культуры (ДК) имени Нариманова возобновили в Шатуре Московской области после перерыва в несколько месяцев. Подрядчик уже приступил к работам в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий посетил объект и оценил ход ремонта. В настоящее время на площадке работают около 30 человек. Строители выполняют фасадные и кровельные работы, а внутри здания завершают укладку противопожарных материалов. После этого начнется чистовая отделка помещений. Прокладку инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции планируют завершить в течение двух недель.

«Вместе с жителями жду активных действий подрядчика, поручил профильным подразделениям администрации усилить контроль за ходом ремонта. Открыть ДК для его постоянных посетителей, для работы кружков и студий, для проведения городских мероприятий необходимо до конца года», — отметил Николай Прилуцкий.

Для учреждения разработали индивидуальный проект, который сохранит исторический облик здания в современном исполнении. Интерьеры обновят, при этом Дом культуры сохранит свою уникальность.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.