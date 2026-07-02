В подмосковной Шатуре возобновили капремонт Дома культуры им. Нариманова

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий посетил объект и оценил ход ремонта. В настоящее время на площадке работают около 30 человек. Строители выполняют фасадные и кровельные работы, а внутри здания завершают укладку противопожарных материалов. После этого начнется чистовая отделка помещений. Прокладку инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции планируют завершить в течение двух недель.