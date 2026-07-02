На орловских заправках будет дежурить полиция

По словам исполняющего обязанности первого замгубернатора Орловской области Сергея Латынина, сотрудники полиции «будут отслеживать конфликтные ситуации». Об одной из таких ситуаций господин Латынин рассказал в социальных сетях. По его словам, на АЗС возле туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» некий автовладелец хотел залить бензин в баки и канистры. Работники АЗС отказались это сделать, после чего вспыхнул конфликт. Для пресечения противоправных действий на место были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии.