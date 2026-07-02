Строительство нижегородского Ледового дворца подорожало до 25,2 млрд рублей

Как писал «Ъ-Приволжье», спортивное сооружение возводят по концессии с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области) с 2022 года. Изначально стоимость оценивалась в 15 млрд руб., позднее она увеличилась до 22,9 млрд руб. Открыть арену рассчитывали в 2025 году, затем срок перенесли на 2026 год, но пока так и не открыли.