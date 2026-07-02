Какие кожные болезни обостряются в жару

«В жаркий период года кожные заболевания обостряются. Мы видим рост таких заболеваний как контактный дерматит на солнце — это солнечная крапивница. Также к нам обращаются пациенты с солнечными ожогами. Усиливается количество угревой болезни — из-за того, что идет закупорка сальных желез, гнойные инфекции кожи также обостряются в жаркий период года. А еще увеличивается количество пациентов с опоясывающим и простым герпесом», — рассказала она.
При этом, говоря о хронической герпетической инфекции, специалист пояснила, что она может обостриться в тот момент, когда человек с жары попадает в кондиционированное помещение, в транспорт, в холодную воду, то есть, когда происходит «резкий переход от тепла к холоду».
Кроме того, дети летом чаще страдают от различных опрелостей вследствие повышенной потливости, добавила врач.
В этой связи врач рекомендует обезопасить себя от прямого воздействия солнечных лучей.
«То есть, если даже вы приехали куда-то на пляж, то нужно находиться под тентом, под зонтиком, чтобы были не прямые солнечные лучи, а уже рассеянное излучение. Также необходимо использование фотозащитных кремов на легкой основе с фактором защиты 50 и выше», — сказала Семкина, добавив, что солнечные ожоги могут спровоцировать различные онкологические заболеваний в будущем.
Также она напомнила, что летняя одежда должна быть из натуральных тканей, светлых оттенков, легкой и свободной, не сковывающей движений.
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С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов, сообщили в республиканском МЧС.