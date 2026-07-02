Какие кожные болезни обостряются в жару

«То есть, если даже вы приехали куда-то на пляж, то нужно находиться под тентом, под зонтиком, чтобы были не прямые солнечные лучи, а уже рассеянное излучение. Также необходимо использование фотозащитных кремов на легкой основе с фактором защиты 50 и выше», — сказала Семкина, добавив, что солнечные ожоги могут спровоцировать различные онкологические заболеваний в будущем.