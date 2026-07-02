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Какие кожные болезни обостряются в жару

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В жару обостряются различные кожные заболевания, в том числе контактный дерматит, герпес, угревые и гнойничковые болезни. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением Клинического кожно-венерологического диспансера Елена Семкина.

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Источник: РИА "Новости"

«В жаркий период года кожные заболевания обостряются. Мы видим рост таких заболеваний как контактный дерматит на солнце — это солнечная крапивница. Также к нам обращаются пациенты с солнечными ожогами. Усиливается количество угревой болезни — из-за того, что идет закупорка сальных желез, гнойные инфекции кожи также обостряются в жаркий период года. А еще увеличивается количество пациентов с опоясывающим и простым герпесом», — рассказала она.

При этом, говоря о хронической герпетической инфекции, специалист пояснила, что она может обостриться в тот момент, когда человек с жары попадает в кондиционированное помещение, в транспорт, в холодную воду, то есть, когда происходит «резкий переход от тепла к холоду».

Кроме того, дети летом чаще страдают от различных опрелостей вследствие повышенной потливости, добавила врач.

В этой связи врач рекомендует обезопасить себя от прямого воздействия солнечных лучей.

«То есть, если даже вы приехали куда-то на пляж, то нужно находиться под тентом, под зонтиком, чтобы были не прямые солнечные лучи, а уже рассеянное излучение. Также необходимо использование фотозащитных кремов на легкой основе с фактором защиты 50 и выше», — сказала Семкина, добавив, что солнечные ожоги могут спровоцировать различные онкологические заболеваний в будущем.

Также она напомнила, что летняя одежда должна быть из натуральных тканей, светлых оттенков, легкой и свободной, не сковывающей движений.

Накануне в Симферополе был зарегистрирован новый температурный рекорд. Воздух в крымской столице раскалился до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.

Как сообщали в республиканском гидрометцентре, июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. При этом начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая заверила корреспондента РИА Новости Крым, что сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, на полуострове не ожидается.

С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов, сообщили в республиканском МЧС.

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