Более 8,5 миллиона сеянцев высадили в Нижегородской области в период весеннего лесокультурного сезона

«Мы системно работаем над сохранением и воспроизводством лесного фонда региона, а также поддержанием равновесия между вырубкой и восстановлением лесов на территории Нижегородской области. Все плановые показатели на весенний период по лесовосстановительным мероприятиям выполнены в полном объеме, даже с небольшим перевыполнением — 105%. Это результат слаженной работы лесничеств и арендаторов. Всего же в текущем году лесовосстановление запланировано на площади 14442 га», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.