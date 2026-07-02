Нового главу регионального комитета ЖКХ назначил губернатор в Волгограде

В пресс-службе обладминистрации сообщают: у Александра Мелкумова разносторонний опыт работы как в сфере ЖКХ, так и на государственной и муниципальной службах. Он начал свой трудовой путь в АОЗТ «Родина» как помощник весовщика, затем стал старшим весовщиком, позже отслужил в армии, окончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию.