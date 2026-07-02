Нового главу регионального комитета ЖКХ назначил губернатор в Волгограде

Информацию о назначении нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области разместили на сайте администрации региона. Его возглавил Александр Мелкумов — прежде он работал заместителем председателя регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Ранее vlg.aif.ru сообщил, что губернатор Андрей Бочаров отстранил от должности прежнего руководителя комитета ЖКХ Дмитрия Баранова. Такое решение было принято после совещания, участники которого обсуждали готовность отрасли к предстоящему осенне-зимнему сезону.
В пресс-службе обладминистрации сообщают: у Александра Мелкумова разносторонний опыт работы как в сфере ЖКХ, так и на государственной и муниципальной службах. Он начал свой трудовой путь в АОЗТ «Родина» как помощник весовщика, затем стал старшим весовщиком, позже отслужил в армии, окончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию.
Как муниципальный служащий возглавлял отдел по развитию сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства в администрации Старополтавского района, затем стал директором компании «Полтавка», но после вернулся в райадминистрацию, а с 2010 года работал замглавы Старополтавского сельского поселения.
В 2015 году он возглавил в районе МП «Водоканал», два года спустя стал замглавы райадминистрации, а позже — главой района. На должность зампредседателя облкомбезопасности населения назначен в декабре 2025 года.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, какие узкие места в сфере ЖКХ обозначил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.