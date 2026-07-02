Встреча с роботом-гуманоидом и химические эксперименты: в Таёжном пройдет научный фестиваль для детей

В поселке Таёжный в августе пройдет РУСАЛ ФестивAL#НАУКА — 2026.
Уникальный образовательный проект, организованный РУСАЛом при поддержке волонтеров БоАЗа, ежегодно собирает сотни любознательных школьников и их родителей со всего Богучанского округа. На этот раз их снова ждут увлекательные научные открытия, а также неожиданные сюрпризы — и новый персонаж среди участников.
Раз в год небольшой поселок Таежный на один день превращается в Мекку для юных любителей науки всего Богучанского округа. Школьники и их родители собираются, чтобы принять участие в увлекательных интерактивах, наблюдать за научными опытами и самостоятельно проводить эффектные эксперименты, погружаться в параллельные миры с помощью VR и играть со всеобщим любимцем — робопсом.
Площадкой для проекта «РУСАЛ фестиваль#НАУКА» становится по доброй традиции таёжнинская школа № 1. Новый корпус учреждения, построенный РУСАЛом, имеет все необходимые технические возможности для таких мероприятий.
«Каждый год организаторы стараются чем-то новеньким удивить гостей. Обновляют программу, придумывают разнообразные формы познавательных интерактивов. В этом году впервые таежнинцев ждет встреча с роботом-гуманоидом. Это абсолютно новый персонаж, который наверняка понравится и детям, и взрослым. Целый день на локациях будут работать наши заводские волонтеры. Активные участники научно-познавательных локаций получат памятные сувениры», — рассказала руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода Татьяна Каминская.
РУСАЛ ФестивAL#НАУКА проводится с 2016 года в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России. Поддержка образовательных и научных проектов, развитие научно-технического потенциала школьников были определены как приоритетные направления социальной политики РУСАЛа основателем компании Олегом Дерипаска.
В этом году научный фестиваль охватит 18 городов и поселков страны, от Волгоградской до Иркутской области. И пройдет под девизом «РУСАЛ: 10 лет открываем будущее вместе!».
Стартует фестивальный марафон уже 29 августа в Красноярске. Таёжный примет эстафету 27 сентября.