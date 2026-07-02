Встреча с роботом-гуманоидом и химические эксперименты: в Таёжном пройдет научный фестиваль для детей

Раз в год небольшой поселок Таежный на один день превращается в Мекку для юных любителей науки всего Богучанского округа. Школьники и их родители собираются, чтобы принять участие в увлекательных интерактивах, наблюдать за научными опытами и самостоятельно проводить эффектные эксперименты, погружаться в параллельные миры с помощью VR и играть со всеобщим любимцем — робопсом.