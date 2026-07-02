Донским экспортерам будут софинансировать рекламу и склады за рубежом

«Мы с 2023 года софинансируем логистику. К нам приходят разные компании, кто-то получает поддержку на 10 тыс. — 15 тыс. руб., а кто-то на миллион. Все зависит от объемов поставки. По нынешним временам эта поддержка хороша. Мы просто платим за компанию часть транспортных расходов логисту», — пояснил Аркадий Мурзаев.