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Ростовские общественники бизнеса поддержали маленьких пациентов поликлиники

Учреждение обслуживает несколько тысяч детей Советского района Ростова.

Ко Дню медицинского работника общественники провели несколько акций. Одной из них стала передача партии необходимых лекарств в городскую детскую поликлинику № 45.

«День медика — это праздник, когда мы отдаём дань уважения людям в белых халатах. Они спасают наши жизни, приходят на помощь, когда мы болеем, и дают полезные советы по сохранению нашего здоровья. Эти действия особенно важны, когда речь заходит о маленьких пациентах. Именно поэтому мы передали медикаменты, которые будут использованы для терапии детей с различными хроническими заболеваниями, требующими длительного восстановления после острых периодов», — отметила руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия» Нина Данилова.

Главврач поликлиники № 45 Владимир Шин рассказал, что безвозмездно полученные препараты направят в дневной стационар. По его словам, учреждение обслуживает несколько тысяч детей Советского района Ростова. Как правило, постоянно трубуется широкий ассортимент медикаментов. Поэтому поддержка от бизнеса и неравнодушных граждан имеет для медиков большое значение.