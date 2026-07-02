Ростовские общественники бизнеса поддержали маленьких пациентов поликлиники

«День медика — это праздник, когда мы отдаём дань уважения людям в белых халатах. Они спасают наши жизни, приходят на помощь, когда мы болеем, и дают полезные советы по сохранению нашего здоровья. Эти действия особенно важны, когда речь заходит о маленьких пациентах. Именно поэтому мы передали медикаменты, которые будут использованы для терапии детей с различными хроническими заболеваниями, требующими длительного восстановления после острых периодов», — отметила руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия» Нина Данилова.