Ростовские общественники бизнеса поддержали маленьких пациентов поликлиники

Ко Дню медицинского работника общественники провели несколько акций. Одной из них стала передача партии необходимых лекарств в городскую детскую поликлинику № 45.
«День медика — это праздник, когда мы отдаём дань уважения людям в белых халатах. Они спасают наши жизни, приходят на помощь, когда мы болеем, и дают полезные советы по сохранению нашего здоровья. Эти действия особенно важны, когда речь заходит о маленьких пациентах. Именно поэтому мы передали медикаменты, которые будут использованы для терапии детей с различными хроническими заболеваниями, требующими длительного восстановления после острых периодов», — отметила руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия» Нина Данилова.
Главврач поликлиники № 45 Владимир Шин рассказал, что безвозмездно полученные препараты направят в дневной стационар. По его словам, учреждение обслуживает несколько тысяч детей Советского района Ростова. Как правило, постоянно трубуется широкий ассортимент медикаментов. Поэтому поддержка от бизнеса и неравнодушных граждан имеет для медиков большое значение.