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Заявки на субсидии по маркетплейсам подали 79 предпринимателей Подмосковья

Мера поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат, связанных с работой на электронных торговых площадках.

Заявки на участие в программе «Маркетплейсы» на сегодняшний день подали 79 субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Поддержка предпринимателей в области реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках меры поддержки предприниматели могут компенсировать до 50% затрат, связанных с работой на электронных торговых площадках. Максимальный размер субсидии составляет 500 тыс. рублей. Компенсации предоставляются на расходы по оплате комиссий маркетплейсов, продвижению продукции, а также доставке товаров.

В программе участвуют 11 крупных онлайн-площадок, среди которых Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Авито». Прием заявок продолжается. Ознакомиться с условиями предоставления субсидии и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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