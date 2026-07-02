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Генсек НАТО заявил об отсутствии перспектив для вступления Украины

Против приёма, по словам Марка Рютте, выступают США, Германия и ещё несколько стран.

Источник: Клопс.ru

Украина сейчас не может рассчитывать на вступление в НАТО из-за отсутствия единой позиции среди союзников. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передаёт РИА Новости в четверг, 2 июля.

«Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены [НАТО] против вступления Украины, в данный момент перспектив нет», — отметил глава военно-политического блока.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдётся альянсу в «триллионы»: такие суммы, по его словам, придётся направить на усиление обороны.

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