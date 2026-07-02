«Могут сделать осознанный выбор»: освоившие в школе рабочие специальности выпускники Профклассов. ФМ закончили учебный год

В школах Бородино, Назарово, Минусинска и Шарыпово завершился учебный год для участников образовательного проекта Фонда Мельниченко.
Выпускники получили не только аттестаты: одни из них — свидетельства государственного образца о первой рабочей профессии, другие — еще и медали «За особые успехи в учении» и аттестаты особого образца.
Профклассы. ФМ — один из флагманских проектов Фонда Мельниченко, который реализуется в промышленных регионах России. В Красноярском крае он объединил школы, учреждения среднего профессионального образования, вузы, предприятия СУЭК-Красноярск и СГК. Его главная идея — помочь школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще во время учебы.
Здесь ребята не только углубленно изучают математику, физику и другие профильные предметы, но и осваивают рабочие профессии, знакомятся с современными производствами, участвуют в инженерных интенсивах, мастер-классах и встречаются с теми, кто каждый день создает промышленность региона.
«Этот опыт помогает школьникам более осознанно выбирать образовательную и профессиональную траекторию, понимать, как устроены реальные производственные процессы, и видеть перспективы развития в своем регионе», — отмечает генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва.
Для Красноярского края проект имеет особое значение. «Для наших предприятий это вклад в будущее, — уверен генеральный директор АО “СУЭК-Красноярск” Евгений Евтушенко. — А для малых городов — возможность, чтобы талантливая молодежь связывала свое развитие с родной территорией, потому что знает: здесь можно получить хорошее образование, интересную профессию и построить успешную карьеру».
О том, что проект действительно помогает определиться с будущим, говорят и сами выпускники.
«Учеба в Профклассе. ФМ помогла мне не только хорошо подготовиться по профильным предметам, но и окончательно убедиться, что я хочу связать свое будущее с техническим направлением. Кроме того, благодаря обучению по профессии, у меня уже сегодня есть практические навыки и понимание того, как устроено настоящее производство», — рассказал Иван Гужиленко, выпускник 11 Профкласса. ФМ гимназии № 9 города Назарово, золотой медалист.
«Получение первой профессии стало для меня хорошим стартом. Планирую поступать и изучать прикладную геодезию и картографию, чтобы в будущем вернуться на Берёзовский разрез уже квалифицированным специалистом», — поделилась Евгения Гусева, выпускница 9 Профкласса. ФМ школы № 1 города Шарыпово.
«Сын не просто окончил девять классов, но сделал осознанный выбор учиться в техникуме и дальше пойти по стопам прадеда, деда и отца — работать на самом большом в стране угольном разрезе», — рассказала Татьяна Тришина, мама выпускника 9 Профкласса. ФМ города Бородино.
Выпуск этого года — не финал, а очередной этап развития проекта, говорят кураторы проекта. Уже этой осенью в Профклассы. ФМ придут новые ученики. Им тоже предстоит познакомиться с современными предприятиями, получить первый профессиональный опыт и сделать выбор будущего, опираясь не только на знания из учебников, но и на собственную практику.