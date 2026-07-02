«Могут сделать осознанный выбор»: освоившие в школе рабочие специальности выпускники Профклассов. ФМ закончили учебный год

«Учеба в Профклассе. ФМ помогла мне не только хорошо подготовиться по профильным предметам, но и окончательно убедиться, что я хочу связать свое будущее с техническим направлением. Кроме того, благодаря обучению по профессии, у меня уже сегодня есть практические навыки и понимание того, как устроено настоящее производство», — рассказал Иван Гужиленко, выпускник 11 Профкласса. ФМ гимназии № 9 города Назарово, золотой медалист.