На правобережье Красноярска создадут мурал в честь Юрия Гагарина

В Красноярске стартовали работы по созданию очередной масштабной картины на стене многоэтажного дома. Художники приступили к росписи торца дома № 2 на улице Крайняя. Об этом сообщила в соцсетях руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. Новый мурал посвящен первому космонавту планеты — Юрию Гагарину. Выбор локации неслучаен: дом расположен в районе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, который готовит специалистов для аэрокосмической отрасли. Напомним, в июне мурал из серии «Мы — Красноярцы», с портретом Елены Крутовской, украсил стену дома на улице Свердловская.