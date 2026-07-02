Больше 8,5 млн сеянцев высадили в Нижегородской области весной

Более 8,5 млн сеянцев высадили в Нижегородской области в период весеннего лесокультурного сезона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Площадь посевов составила пости 2,9 тысячи га. Работы провели по региональному проекту «Сохранение лесов», входящему в состав национального проекта «Экологическое благополучие».
«Все плановые показатели на весенний период по лесовосстановительным мероприятиям выполнены в полном объеме, даже с небольшим перевыполнением — 105%. Всего же в текущем году лесовосстановление запланировано на площади 14 442 га», — рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
Для восстановления лесов в регионе используются сеянцы ели и сосны, которые выращивают в Семеновском спецсемлесхозе. На предприятии заготавливают сырье и получают посадочный материал.
Сейчас пользователи лесных участков приступили к работам по агротехническим и лесоводственным уходам за лесными культурами. Их выполнят на площади 32 тысячи га.
В правительстве напомнили, что нацпроект «Экологическое благополучие» реализуется с 2025 года. В его задачи входит забота об окружающей среде и повышение ее комфортности для людей.
Напомним, 460 тысяч деревьев появились в нижегородских лесах благодаря «Саду памяти».