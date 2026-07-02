Больше 8,5 млн сеянцев высадили в Нижегородской области весной

«Все плановые показатели на весенний период по лесовосстановительным мероприятиям выполнены в полном объеме, даже с небольшим перевыполнением — 105%. Всего же в текущем году лесовосстановление запланировано на площади 14 442 га», — рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.