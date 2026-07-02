Нижегородские мотоспортсмены завоевали шесть кубков и командное золото на этапе чемпионата в Рязани

Напряжение в воздухе усиливалось, а настроение участников непредсказуемо менялось. И вот, когда гонку начали в третий раз, нижегородец Михаил Лисин доказал, что его не сбить ничем. 17-летний парень улетел в отрыв на всех трех попытках. Соперники до самого финиша пытались атаковать его, но Михаил одержал уверенную, не вызывающую сомнений победу. Для него это уже второй сезон, и такой результат — серьезная заявка на будущее.