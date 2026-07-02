Нижегородские мотоспортсмены завоевали шесть кубков и командное золото на этапе чемпионата в Рязани

Второй этап чемпионата по супермото и минимотарду, прошедший 20−21 июня, запомнится надолго. Одну из гонок пытались запустить трижды. Дважды ее останавливал красный флаг — стоп-сигнал для всех пилотов, а нижегородцы не просто выстояли в этой напряженной борьбе, а увезли с собой командное золото и шесть наград.
Первый день соревнований был посвящен тренировкам и квалификационным заездам в каждом классе, а во второй — прошли основные гонки. Нижегородский Центр Автомотоспорта «Академия» представляли шесть курсантов разного возраста — от 6 до 17 лет. В выходные на трассе АСК «Атрон» встретились сильнейшие. Техника ломалась, погода обманывала и подарила солнце вместо обещанного дождя, но главный сюрприз преподнесли сами участники.
Три старта, один характер.
Самый массовый заезд — взрослый класс «Минимотард Сток», где на старт вышло около 20 человек, — достоин сценария гоночного фильма. Мало того, что пилоты ждали дождевую гонку, так еще на трассе дважды мелькал красный флаг.
Первый раз его подняли из-за падения одного из пилотов. Рестарт, зеленый свет и снова стоп. У одного из соперников отлетел шланг, от мотоцикла повалил густой дым, а масло полилось на трассу, превратив ее в каток, на котором успело упасть несколько спортсменов.
Напряжение в воздухе усиливалось, а настроение участников непредсказуемо менялось. И вот, когда гонку начали в третий раз, нижегородец Михаил Лисин доказал, что его не сбить ничем. 17-летний парень улетел в отрыв на всех трех попытках. Соперники до самого финиша пытались атаковать его, но Михаил одержал уверенную, не вызывающую сомнений победу. Для него это уже второй сезон, и такой результат — серьезная заявка на будущее.
На этом достижения нижегородцев не закончились. 15-летний Егор Орлов, дебютировавший в том же классе в группе «Б», взял бронзу, а суммарные очки пары вывели ребят на первое место в общем командном зачете класса «Минимотард Сток», опередив соперников.
Рекорд одной рукой.
Еще один герой еще одной гонки — 15-летний Леонид Беляков. В классе «Юноши минимотард» он взял золото, но для этого ему пришлось фактически стать акробатом. В первом заезде у мотоцикла отломалась лапка переключения передач. Тренеры смотрели на трассу с изумлением — Леонид наклонялся в попытках переключить скорости.
«Это было настоящее испытание для него. Большую часть времени ехал на третьей передаче, и в итоге дотянул до финиша», — рассказали нижегородские наставники.
Во втором заезде технику привели в порядок, и Леонид не только поставил личный рекорд круга, но и установил рекорд времени круга среди всех участников на минимотарде на этом этапе.
Главное характер, а не возраст.
Компанию лидерам составили и другие ребята. В классе «МиниGP» 160 «кубов» Даниил Карзаев, квалифицировавшийся на второй позиции, после удачного старта опередил соперника из Санкт-Петербурга, однако удержать лидерство не смог и финишировал вторым.
Александр Волхов, для которого этот трек на большой технике был в новинку, сократил время круга за выходные и взял бронзу в классе МиниGP 110 «кубов» — отличный прогресс для дебютанта.
А самым трогательным моментом стала победа шестилетнего участника нижегородской команды «Хром Ресинг» Артема Карзаева. В прошлом году соперники обгоняли его на целый круг, а теперь он квалифицировался вторым и уверенно стартовал в финале. Небольшое падение отбросило его назад, но юный нижегородец поднялся, догнал соперников и финишировал третьим. «Это его первый подиум и огромная победа над собой», — подчеркнули в команде.
Гоночный уикенд был беспокойным, но нижегородцы не дрогнули. Команда доказала, что в столице Приволжья растет сильная смена, готовая к борьбе на самых серьезных трассах. Следующий этап чемпионата пройдет 19 июля на нижегородском кольце. Если ребята выдержали такое в Рязани, значит на домашнем треке они зададут еще больше жару соперникам.