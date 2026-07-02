Воронежские врачи вырезали женщине опухоль путем лапароскопии

— Бригада колоректальных хирургов Евгения Воллиса, Олега Казарезова и Станислава Брежнева при помощи видеоэндоскопического оборудования удалили часть кишечника с опухолью, затем восстановили его целостность с помощью сшивающего аппарата. И в завершение вывели на брюшную стенку петлю тонкой кишки через временное отверстие, чтобы обеспечить максимальную безопасность в период заживления тканей, — отметили в ВОКБ № 1. — Эта щадящая методика существенно ускоряет выздоровление, снижает риски послеоперационных осложнений, уменьшает болевой синдром, дает хороший косметический эффект.