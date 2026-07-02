В «Артеке» стартовало обучение в школе педагогических работников

Обучение в школе педагогических работников (ШПР) стартовало на базе Международного детского центра «Артек». Через интенсивные курсы, мастер-классы и лекции от ведущих экспертов и профессионалов пройдут абсолютно все педагогические команды детских лагерей, сообщили в «Артеке».
«Мы открываем нашу знаменитую артековскую ШПР — внутреннюю школу профессионального мастерства. Через ее программу пройдут абсолютно все вожатые, без исключения. Каждый педагог должен не только владеть базой, но и уметь отвечать на вызовы времени. Для этого мы привлекаем приглашенных экспертов: докторов педагогических наук, ведущих специалистов из лучших педагогических вузов страны, практиков с многолетним стажем. Впереди — серия лекций, тренингов и погружение в артековскую среду, которая и есть главный воспитатель», — отметил директор «Артека» Константин Федоренко.
Впереди у участников ШПР насыщенная программа: лекции по возрастной психологии, мастер-классы по организации коллективно-творческих дел, тренинги по командообразованию и конфликтологии. Особое внимание будет уделено работе с временным детским коллективом и технологиям создания особой артековской атмосферы в отряде. Каждый сможет побывать на спортивных, туристических и других объектах, получить полезные знания и навыки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.