В «Артеке» стартовало обучение в школе педагогических работников

«Мы открываем нашу знаменитую артековскую ШПР — внутреннюю школу профессионального мастерства. Через ее программу пройдут абсолютно все вожатые, без исключения. Каждый педагог должен не только владеть базой, но и уметь отвечать на вызовы времени. Для этого мы привлекаем приглашенных экспертов: докторов педагогических наук, ведущих специалистов из лучших педагогических вузов страны, практиков с многолетним стажем. Впереди — серия лекций, тренингов и погружение в артековскую среду, которая и есть главный воспитатель», — отметил директор «Артека» Константин Федоренко.