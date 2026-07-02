В случае задержания устроившему взрыв в Монако грозит пожизненное

Прокуратура Монако расследует дело по статье «Покушение на убийство». Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но позже отказались от этой формулировки. Источники Le Figaro в правоохранительных органах отмечают, что за взрывом может стоять СБУ, причем акция носила «скорее характер предупреждения, чем преднамеренной попытки ликвидации».