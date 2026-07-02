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В случае задержания устроившему взрыв в Монако грозит пожизненное

Преступнику, устроившему взрыв в жилом доме Монако, грозит пожизненное лишение свободы. Согласно Уголовному кодексу княжества, закладка взрывного устройства приравнивается к покушению на предумышленное убийство.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Преступнику, устроившему взрыв в жилом доме в Монако, в результате которого тяжело пострадал бывший украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев, грозит пожизненное лишение свободы.

Согласно статьям 227, 375 и 2 Уголовного кодекса Монако, закладка взрывного устройства в общественном месте приравнивается к покушению на предумышленное убийство. Даже при отсутствии погибших виновному грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.

Как сообщает газета Monaco-Matin, подозреваемый до сих пор не найден. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленник поджидал свою жертву у входа в дом почти час.

Прокуратура Монако расследует дело по статье «Покушение на убийство». Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но позже отказались от этой формулировки. Источники Le Figaro в правоохранительных органах отмечают, что за взрывом может стоять СБУ, причем акция носила «скорее характер предупреждения, чем преднамеренной попытки ликвидации».

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