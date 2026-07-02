В случае задержания устроившему взрыв в Монако грозит пожизненное

Преступнику, устроившему взрыв в жилом доме в Монако, в результате которого тяжело пострадал бывший украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев, грозит пожизненное лишение свободы.
Согласно статьям 227, 375 и 2 Уголовного кодекса Монако, закладка взрывного устройства в общественном месте приравнивается к покушению на предумышленное убийство. Даже при отсутствии погибших виновному грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.
Как сообщает газета Monaco-Matin, подозреваемый до сих пор не найден. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленник поджидал свою жертву у входа в дом почти час.
Прокуратура Монако расследует дело по статье «Покушение на убийство». Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но позже отказались от этой формулировки. Источники Le Figaro в правоохранительных органах отмечают, что за взрывом может стоять СБУ, причем акция носила «скорее характер предупреждения, чем преднамеренной попытки ликвидации».