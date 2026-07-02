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В Каштановом парке в Калининграде разрешили вырубить 94 дерева

Работы проведут «в рамках реконструкции зелёных насаждений».

В Каштановом парке в Калининграде разрешили вырубить 94 дерева. Работы проведут «в рамках реконструкции зелёных насаждений». Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Работы проведут в зелёной зоне в границах улиц Пролетарской, Ракитной, Горького и Паркового ручья. Вырубку выполнят на участках с кадастровыми номерами 39:15:131702:35 и 39:15:131702:39. Там спилят клёны, вязы, грабы, каштаны, ясени, липы, дубы и другие деревья. На участке также уберут 26 кустарников.

Порубочный билет выдали МКУ «Калининградская служба заказчика». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен планируют высадить 73 дерева и 23 кустарника.

Подрядчик завершил благоустройство первого этапа парка в 2025 году. На участке от улицы Пролетарской до Госпитальной отремонтировали тротуар и обустроили велодорожку. Территорию за башней Врангеля замостили плиткой, на клумбах высадили кустарники. Рядом поставили скамейки и урны. Специалисты также почистили Парковый ручей у башни Врангеля.

В рамках второго этапа в порядок приведут участок от Госпитальной до Партизанской. Всего на продолжение благоустройства потребуется ориентировочно 150 миллионов рублей. К работам планируют приступить в июле.

Ранее для благоустройства Каштанового парка разрешили вырубить 73 дерева. Компенсационная стоимость составила 1,5 миллиона рублей. Взамен вырубленных растений на участках обещали высадить 60 деревьев и 33 кустарника.

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