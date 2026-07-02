В Каштановом парке в Калининграде разрешили вырубить 94 дерева

Подрядчик завершил благоустройство первого этапа парка в 2025 году. На участке от улицы Пролетарской до Госпитальной отремонтировали тротуар и обустроили велодорожку. Территорию за башней Врангеля замостили плиткой, на клумбах высадили кустарники. Рядом поставили скамейки и урны. Специалисты также почистили Парковый ручей у башни Врангеля.