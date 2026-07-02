Фермер из Прикамья кормил земляков выращенными с пестицидами огурцами

При выращивании огурцов и лука она допустила превышение предельно-допустимых норм пестицидов, а также применила препараты на неразрешенных культурах. Овощи направили на исследование в Центр оценки качества зерна по Москве и Московской области. ИП назаначили штрафа, а также выдано предписание об устранении нарушений до 1 августа 2025 года.