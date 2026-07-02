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Фермер из Прикамья кормил земляков выращенными с пестицидами огурцами

Предпринимателя привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье злостное невыполнение индивидуальным предпринимателем предписаний Россельхознадзора рассмотрел суд. История с выявленными нарушениями при выращивании овощей длилась почти два года.

В сентябре 2024 года управление Россельхознадзора по Пермскому краю провело выездную проверка в отношении ИП Михайлова Н. Г. Предпринимательница занималась производством сельскохозяйственных культур в деревне Ванюки Пермского округа.

При выращивании огурцов и лука она допустила превышение предельно-допустимых норм пестицидов, а также применила препараты на неразрешенных культурах. Овощи направили на исследование в Центр оценки качества зерна по Москве и Московской области. ИП назаначили штрафа, а также выдано предписание об устранении нарушений до 1 августа 2025 года.

Через полтора месяца после указанного срока, 22 сентября, управлением провело внеплановую выездную проверку с целью исполнения ранее выданного предписания. После отбора проб вегетативных частей томатов, огурцов и лука ведомство вновь установило превышение предельно-допустимых норм не зарегистрированных к применению препаратов.

По факту выявленных нарушений Россельхознадзор составил протокол и направил его на рассмотрение в мировой суд судебного участка № 3 Пермского района. После рассмотрения материалов 26 июня 2026 года постановлением суда ИП Михайлова Н. Г. привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.