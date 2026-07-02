В Ростовской области на аукцион выставили верблюдов и 14 муфлонов

В лоты включены два верблюда-бактриана 2015 года рождения и 14 европейских муфлонов. Начальная цена самца верблюда составляет 288 тысяч рублей, самки — 309 тысяч рублей. Муфлоны, являющиеся дикими родственниками домашних овец, оценены дешевле. Так, самцы — по 64 тысяч рублей, самки — по 53 тысячи рублей.