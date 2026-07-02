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В Ростовской области на аукцион выставили верблюдов и 14 муфлонов

Торги по продаже 16 животных из заказника пройдут 31 июля в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на электронный аукцион 16 голов животных, содержащихся в природном заказнике «Горненский» Красносулинского района. Торги организованы на портале «Гис Торги».

В лоты включены два верблюда-бактриана 2015 года рождения и 14 европейских муфлонов. Начальная цена самца верблюда составляет 288 тысяч рублей, самки — 309 тысяч рублей. Муфлоны, являющиеся дикими родственниками домашних овец, оценены дешевле. Так, самцы — по 64 тысяч рублей, самки — по 53 тысячи рублей.

Заявки принимаются до 28 июля, а сами торги назначены на 31 июля.

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