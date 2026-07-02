В Красноярском крае компания незаконно добыла воду на 130 млн рублей

В Красноярском крае ресурсоснабжающую организацию обязали выплатить более 59 млн рублей за незаконную добычу подземной воды на 130 млн рублей.
Речь идет о 19 скважинах в Туруханске, Селиванихе и Бору. После банкротства прежнего владельца они перешли другой компании. С 2017 года организация добывала из них питьевую воду, но нужной лицензии на это у нее не было. При этом жители продолжали получать воду и платить за коммунальную услугу по квитанциям.
Проверка показала, что без разрешения из недр подняли более 2 млн кубометров питьевой воды. Только за два года компания получила от продажи этого ресурса свыше 130 млн рублей. После обращения в суд добычу воды признали незаконной. Организацию обязали выплатить более 59 млн рублей ущерба природе и оформить все необходимые документы для дальнейшей работы.
Исполнение решения находится на контроле.