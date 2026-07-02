В Госдуме предложили ввести лимит льготного проезда для многодетных семей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести для многодетных семей сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам летом либо в период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения для многодетных семей сезонного лимита бесплатного или льготного проезда по платным автомобильным дорогам в летний период. Такая мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в иной период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками», — сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что для сохранения адресного характера поддержки право на такой проезд целесообразно предоставлять в отношении одного легкового автомобиля на многодетную семью.
Инициативой предусматривается реализация механизма через «Госуслуги» или личный кабинет транспондера с подтверждением статуса многодетной семьи, сведений о транспортном средстве и данных транспондера либо государственного регистрационного номера автомобиля.
По мнению авторов, принятие инициативы позволит снизить расходы многодетных семей на летние поездки, повысить доступность семейного отдыха, оздоровительных поездок и посещения родственников, а также поддержать использование более безопасных и качественных автомобильных маршрутов.