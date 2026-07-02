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Андрей Кропоткин встретился с жителями Прибрежного и собрал их предложения для «Народной программы» ЕР

Председатель Заксобрания подготовит обращения в профильные ведомства.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин провёл рабочую встречу с жителями микрорайона Прибрежный. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

«Такие встречи позволяют напрямую понять, какие вопросы больше всего волнуют людей. Среди тем, которые поднимали жители, — работа управляющих компаний, медицинское обеспечение, благоустройство дворов и общественных пространств, ремонт дорог и другие проблемы микрорайона», — пояснил Кропоткин.

Вместе с волонтёрами «Единая Россия» он пообщался с горожанами, выслушал их предложения и собрал наказы для «Народной программы» партии. Парламентарий намерен подготовить обращения в профильные ведомства.

Он поблагодарил жителей за активность и неравнодушие, подчеркнув, что многие калининградцы готовы участвовать в развитии своего двора, микрорайона и города.

«Только вместе мы сможем сделать Калининградскую область ещё более комфортной для жизни», — добавил председатель Законодательного собрания.

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