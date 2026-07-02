Более 3 тыс. гостей посетили фестиваль «Великий Чайный путь» в Приангарье

Первый уличный фестиваль «Великий Чайный путь» в Иркутской области 27−28 июня собрал свыше 3 тысяч гостей. Мероприятие прошло по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и объединило историческую составляющую, культурные практики, гастрономию и международное сотрудничество, сообщили в агентстве по туризму Приангарья.
К фестивалю присоединились 10 представителей чайной культуры: производители, коллекционеры, чайные мастера и эксперты. В течение двух дней гости принимали участие в чайных церемониях и дегустациях, мастер‑классах, чайной лаборатории.
Отдельным блоком локаций мероприятия стали реконструкция сибирского купеческого чаепития, книжная ярмарка и интерактивная историческая карта Великого Чайного пути, а также интеллектуальный квиз «Великий Чайный путь». В нем приняли участие 28 команд и более 200 человек.
«Великий Чайный путь» познакомил гостей с историей прихода чая в Сибирь, чьи истоки восходят к 1684 году, когда в Иркутский острог прибыл караван из 170 верблюдов с китайским чаем. Позднее Иркутск стал одним из ключевых центров торговли и переработки чая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.