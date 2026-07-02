Экс-губернатора Курской области посмертно признают почетным гражданином региона

«Сегодня период его руководства вспоминается большинством курян с нескрываемой ностальгией. В этом году ему исполнилось бы 75 лет, и в год юбилея, считаю, мы должны отдать долг уважения и памяти человеку, сделавшему для региона неизмеримо больше, нежели многие из почетных граждан прошлых лет», — отметил Александр Хинштейн.