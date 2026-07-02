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Экс-губернатора Курской области посмертно признают почетным гражданином региона

Сегодня депутаты курской облдумы единогласно поддержали инициативу губернатора Курской области Александра Хинштейна о присвоении статуса почетного гражданина области бывшему главе региона Александру Михайлову (посмертно) и митрополиту Курскому и Рыльскому Герману. Об этом господин Хинштейн сообщил в своем канале в Max. Он добавил, что в ближайшее время подпишет соответствующие документы.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня депутаты курской облдумы единогласно поддержали инициативу губернатора Курской области Александра Хинштейна о присвоении статуса почетного гражданина области бывшему главе региона Александру Михайлову (посмертно) и митрополиту Курскому и Рыльскому Герману. Об этом господин Хинштейн сообщил в своем канале в Max. Он добавил, что в ближайшее время подпишет соответствующие документы.

Александр Михайлов руководил Курской областью 18 лет: с 2000-го по 2018-й год. Кроме того, он избирался председателем исполкома областного совета, трижды был депутатом Госдумы от региона. После отставки трудился членом Совфеда от Курской области. Скончался в декабре 2020 года на 70-м году жизни.

«Сегодня период его руководства вспоминается большинством курян с нескрываемой ностальгией. В этом году ему исполнилось бы 75 лет, и в год юбилея, считаю, мы должны отдать долг уважения и памяти человеку, сделавшему для региона неизмеримо больше, нежели многие из почетных граждан прошлых лет», — отметил Александр Хинштейн.

Губернатор подписал закон о присвоении статуса почетного гражданина региона посмертно в сентябре 2025 года. В октябре депутаты курской облдумы утвердили изменения в региональное законодательство, согласно которым лишать этого статуса можно после признания почетного гражданина иноагентом.

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