Треть жителей Прикамья копят на финансовую подушку безопасности

Согласно опросу, каждый пятый респондент в Перми копит на недвижимость, еще 18% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного бизнеса (4%). При этом 6% пермяков берегут финансы без определенной цели, еще 6% откладывают на образование. 8% опрошенных копят на покупку дорогих вещей, еще столько же — на медицинские услуги. 28% опрошенных откладывают 10−25% дохода.