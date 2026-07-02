Дмитрий Куликов возглавил правовое управление правительства Воронежской области

Ранее господин Куликов занимал пост первого заместителя руководителя правового управления. До января этого года подразделение возглавляла Мария Зацепина — дочь бывшего прокурора Воронежской области Николая Шишкина (в 2006—2019 годах), который с 2019 года работает заместителем генпрокурора РФ, а также супруга врио главы Семилукского района Воронежской области и бывшего руководителя областного департамента (сейчас — министерство) ЖКХ и энергетики Максима Зацепина.