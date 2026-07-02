Мониторинг цен на топливо

Бензин марки АИ-92 также продемонстрировал максимальный прирост в Тамбовской области — 10,8%, достигнув 76,88 ₽ за литр (69,37 ₽ неделей ранее). В Воронежской области цена выросла на 8,4% (до 77,33 ₽ с 71,32 ₽), в Курской — на 2,1% (до 69,03 ₽ с 67,62 ₽), в Липецкой — на 0,1% (до 67,55 ₽ с 67,46 ₽), в Орловской — на 0,6% (до 64,64 ₽ с 64,25 ₽). В Белгородской области цена не изменилась — 66,52 ₽