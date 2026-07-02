Мониторинг цен на топливо

Согласно еженедельной сводке Росстата за период с 23 по 29 июня, дизельное топливо сильнее всего подорожало в Тамбовской области — на 8,1%, до 89,70 ₽ за литр (неделей ранее — 82,97 ₽). В Воронежской области рост составил 5,5% (86,66 ₽ против 82,11 ₽), в Липецкой — 3,0% (82,91 ₽ против 80,51 ₽), в Курской — 2,3% (80,36 ₽ против 78,54 ₽), в Орловской — 0,6% (76,25 ₽ против 75,81 ₽). В Белгородской области цена осталась без изменений — 76,70 ₽
Бензин марки АИ-92 также продемонстрировал максимальный прирост в Тамбовской области — 10,8%, достигнув 76,88 ₽ за литр (69,37 ₽ неделей ранее). В Воронежской области цена выросла на 8,4% (до 77,33 ₽ с 71,32 ₽), в Курской — на 2,1% (до 69,03 ₽ с 67,62 ₽), в Липецкой — на 0,1% (до 67,55 ₽ с 67,46 ₽), в Орловской — на 0,6% (до 64,64 ₽ с 64,25 ₽). В Белгородской области цена не изменилась — 66,52 ₽
Бензин АИ-95 подорожал сильнее всего также в Тамбовской области — на 8,5%, до 80,35 ₽ за литр (74,06 ₽ неделей ранее). В Воронежской области рост составил 6,4% (до 83,98 ₽ с 78,89 ₽), в Липецкой — 6,4% (до 76,21 ₽ с 71,60 ₽), в Орловской — 0,5% (до 70,11 ₽ с 69,73 ₽) в Курской — 0,4% (до 74,79 ₽ с 74,51 ₽). В Белгородской области цена осталась на уровне 71,91 ₽
Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 4,1%, до 101,84 ₽ за литр (97,86 ₽ неделей ранее). В Курской области рост составил 3,1% (до 96,71 ₽ с 93,81 ₽), в Орловской — 0,6% (до 96,33 ₽ с 95,73 ₽), в Тамбовской — 0,3% (до 94,55 ₽ с 94,22 ₽), в Липецкой — 0,3% (до 95,81 ₽ с 95,56 ₽). В Белгородской области цена не изменилась — 94,56 ₽